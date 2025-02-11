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Ветеран армии США: Рассказы о российских «мясных штурмах» – ложь

Ветеран армии США: Рассказы о российских «мясных штурмах» – ложь

В случае начала крупного наступления армии России ВСУ будет нечем ответить и сдержать ВС РФ. Об этом на канале «Deep Dive» заявил отставной военный США, публицист Дэниел Девис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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