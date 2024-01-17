«Голого» американского «генерала» стёрли в пыль: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 17 января 2024 года Юлия СоколоваАмериканские БМП «Бредли», названные в честь генерала и прозванные «генералами», были переданы Пентагоном украинской армии.