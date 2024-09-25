Для будущих менеджеров уберут экзамен по иностранному языку

Минобрнауки РФ собирается оставить будущих менеджеров и экономистов без ЕГЭ по иностранному языку.Минобрнауки РФ собирается исключить иностранный язык из перечня предметов, которые вузы могут установить в качестве вступительного испытания для поступления на экономику и менеджмент.
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