В Калуге в сквере Волкова прошел фестиваль чистоты

20 февраля в сквере Волкова прошел фестиваль "Чисто Калуга 2024". В субботу в рамках праздника чистоты участники в ходе забега собрали мусор, размялись и потанцевали, посадили молодые кедры, приняли участие в мастер-классах по изготовлению поделок из отходов ТБО.