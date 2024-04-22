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В Калуге в сквере Волкова прошел фестиваль чистоты

В Калуге в сквере Волкова прошел фестиваль чистоты

20 февраля в сквере Волкова прошел фестиваль "Чисто Калуга 2024". В субботу в рамках праздника чистоты участники в ходе забега собрали мусор, размялись и потанцевали, посадили молодые кедры, приняли участие в мастер-классах по изготовлению поделок из отходов ТБО.

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