США и Нигер 25 апреля начнут диалог о выводе американских войск

Представители Соединенных Штатов и Нигера 25 апреля проведут встречу, которая послужит началом диалога об упорядоченном выводе из африканской страны американских сил, говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии