В Татарстане за семь месяцев 2026 года выдали автокредитов на 45,4 млрд рублей

В Татарстане за январь–июль 2026 года выдали автокредитов на 45,4 млрд рублей. Республика заняла четвертое место среди российских регионов по объему автокредитования, следует из данных кредитных организаций, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
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