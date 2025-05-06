Для Stellaris вышло масштабное обновление BioGenesis, но некоторые проблемы мешают иг...

Для Stellaris вышло масштабное обновление BioGenesis, но некоторые проблемы мешают игрокам радоватьсяParadox Interactive выпустила дополнение BioGenesis для космической стратегии Stellaris, открывающее девятый сезон поддержки игры.
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