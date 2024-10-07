❗️ Опубликована схема перекрытых улиц в Феодосии Напомним, ранее, из-за происшествия на нефтебазе в городе перекрыто движение транспорта по ул.
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❗️ Опубликована схема перекрытых улиц в Феодосии Напомним, ранее, из-за происшествия на нефтебазе в городе перекрыто движение транспорта по ул.