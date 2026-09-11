Частные клиники в России получат QR-коды для проверки качества

Проверить качество частной клиники можно будет по QR-коду — такой проект разрабатывают в России. Об этом сообщил РИА Новости заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы «Честный знак») Реваз Юсупов.
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