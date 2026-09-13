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Воронежские новости

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Воронежцев ждёт дождливая рабочая неделя с похолоданием

Воронежцев ждёт дождливая рабочая неделя с похолоданием

Жителям региона стоит достать зонты: новая рабочая неделя, по прогнозам синоптиков, будет дождливой. Региональный Гидрометцентр обещает осадки практически каждый день, а столбики термометров постепенно поползут вниз.

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