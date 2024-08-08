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Администрация Курской области назвала стабильной оперативную ситуацию в регионе

Администрация Курской области назвала стабильной оперативную ситуацию в регионе

Оперативная обстановка в Курской области в настоящее время стабильная и контролируемая. Об этом в эфире "Первого канала" заявил временно исполняющий обязанности заместителя губернатора региона Андрей Белостоцкий.

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