За дропперов принялись всерьез

Мошенничеству с использованием подставных лиц ставят еще один заслон. ЦБ РФ совместно с Росфинмониторингом, банками и экспертами разрабатывает платформу, которая позволит централизованно передавать в кредитные организации информацию о подозрительных операциях физических лиц для блокировки активности таких клиентов.