Рубль дорожает. Курсы доллара и евро на 20 октября

Российский рубль подорожал к американской и европейской валютам.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 20 октября 2024 года, составляет 96,4172 рубля (прежнее значение — 97,1490 рубля), официальный курс евро — 104,8565 рубля (предыдущий показатель —105,7560 рубля).
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