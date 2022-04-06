Юбердо – 1-й игрок в истории «Флориды» со 100+ очками за сезон. Он набрал 2+3 в матче с «Торонто», в сезоне – 26+76 в 70 играх

Юбердо – 1-й игрок в истории «Флориды» со 100+ очками за сезон. Он набрал 2+3 в матче с «Торонто», в сезоне – 26+76 в 70 играх

Джонатан Юбердо – 1-й игрок в истории «Флориды» со 100 очками за сезон. Форвард «Флориды» набрал 5 (2+3) баллов за результативность в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (7:6 ОТ).

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