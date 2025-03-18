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Прокуратура Москвы инициировала уголовное дело против писателя Бориса Акунина*

Прокуратура Москвы инициировала уголовное дело против писателя Бориса Акунина* Борис Акунин*. Фото © ТАСС / Николай Галкин Столичная прокуратура просит возбудить уголовное дело против писателя Бориса Акунина* (настоящее имя — Григорий Чхартишвилиза*) по факту уклонения от исполнения обязанностей иноагента.

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