МИД Китая призывает Литву исправить свою ошибку и вернуться на "правильный путь"

Министерство иностранных дел Китая попросило Литву исправить свою ошибку после того, как глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис заявил в интервью Bloomberg, что Пекин снял торговые ограничения, направленные против литовского экспорта в Китай.
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