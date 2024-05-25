Торжественная линейка в городской школе номер 5. Бурными аплодисментами встретили тех, кто уходит из школы в большой мир.
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Торжественная линейка в городской школе номер 5. Бурными аплодисментами встретили тех, кто уходит из школы в большой мир.