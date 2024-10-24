В Волгограде продолжается строительство новых дорог: на улицах города появляются новые линии освещения

В Дзержинском районе Волгограда продолжается активный процесс развития инфраструктуры. Рабочие приступили к монтажу закладных деталей для установки стальных опор и разработке траншей для прокладки сетей электроснабжения на новых линиях освещения.
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