Сборник мемов, который порвет шаблон

Интернет снова удивляет — новая порция мемов, где каждый следующий кадр — полная неожиданность.Какой мем из этой подборки залетел к тебе в голову надолго, а какой вообще не зашел?Еще больше контента: Сайт | Telegram | Pinterest | ВКонтакте | Одноклассники | Дзен .