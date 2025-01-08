Частным клиникам в РФ начнут присуждать звезды

В конце года Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности провел круглый стол, он был посвящен проблемам защиты прав потребителей, которые обращаются за медицинскими услугами в частные клиники.
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