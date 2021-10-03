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Мошенники атаковали россиян с QR-кодами

Мошенники атаковали россиян с QR-кодами

Мошенники разработали новую схему кражи средств граждан России с помощью QR-кода, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

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