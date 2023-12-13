Задержан подозреваемый в попытке подорвать военкомат Новосибирска

Полиция задержала подозреваемого в попытке устроить террористический акт в призывном пункте военного комиссариата Октябрьского и Центрального административного округа Новосибирска, где 5 декабря был обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство, в корпусе от мультиварки.
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