Задержан подозреваемый в попытке подорвать военкомат Новосибирска

Полиция задержала подозреваемого в попытке устроить террористический акт в призывном пункте военного комиссариата Октябрьского и Центрального административного округа Новосибирска, где 5 декабря был обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство, в корпусе от мультиварки.