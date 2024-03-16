Одессу нельзя взять штурмом, но Одессу таки можно купить

Опыт поспешной эвакуации французов, организованной на деньги ВЧК, не кажется устаревшим Подлинная история Одессы в Гражданскую войну за прошедшую сотню лет так и не написана, да и вряд ли когда-либо появится.
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