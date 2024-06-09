В Брянской области был уничтожен украинский беспилотник

В ночь на воскресенье, 9 июня, в Брянской области был сбит один украинский беспилотник. Соответствующую информацию предоставили сегодня утром в Министерстве обороны Российской Федерации Согласно последним данным ведомства, минувшей ночью была пресечена очередная попытка властей Украины атаковать территорию России.
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