Военкор Марат Хайруллин в шоу Скотта Риттера и Джеффа Нормана «Спросите инспектора»

Демонстрируем врагу наше огневое воздействие – дальше будет большеМарат Хайруллин на шоу Скотта Риттера и Джеффа Нормана «Спросите инспектора» рассказал о том, что происходит на Донецком направлении, как в реальности выглядят линии обороны ВСУ, чем грозит противнику наша система Смерч, и почему Россия при всей своей мощи и успехах так медленно продвигается.