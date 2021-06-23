Память священна

Вечером 22 июня в военно-мемориальном комплексе «Дорога Памяти» Главного храма ВС РФ Министры обороны РБ и РФ Виктор Хренин и Сергей Шойгу провели торжественную церемониюВечером 22 июня в военно-мемориальном комплексе «Дорога Памяти» Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин и Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провели торжественную церемонию закладки капсул с землей, собранной в сожженных в годы войны белорусских деревнях Хатынь, Ола и Борки.