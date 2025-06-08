❗️⚡️Мониторинговые ресурсы сообщают о нанесении удара четырьмя ракетами Х-22Н/Х-32 с ракетоносцев Ту-22М3 по острову Змеиный и, вероятно, близлежащим буровым платформам в Чёрном море.
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❗️⚡️Мониторинговые ресурсы сообщают о нанесении удара четырьмя ракетами Х-22Н/Х-32 с ракетоносцев Ту-22М3 по острову Змеиный и, вероятно, близлежащим буровым платформам в Чёрном море.