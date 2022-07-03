Popcaketv

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Шахназаров напал на Галкина из-за его ориентации: «Сделал каминг аут? Нет. Ну все же знают, кто он»

Шахназаров напал на Галкина из-за его ориентации: «Сделал каминг аут? Нет. Ну все же знают, кто он»

В выпуске «Полного абзаца» на YouTube журналист Михаил Шахназаров припомнил публике случай, когда Маргариту Симоньян захейтили после ее откровения о сексуальной ориентации Максима Галкина.

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