Шахназаров напал на Галкина из-за его ориентации: «Сделал каминг аут? Нет. Ну все же знают, кто он»

В выпуске «Полного абзаца» на YouTube журналист Михаил Шахназаров припомнил публике случай, когда Маргариту Симоньян захейтили после ее откровения о сексуальной ориентации Максима Галкина.
Популярные статьи
- «Начали кончаться деньги и аудитория», — депутат Соловьев объяснил, почему Макаревич решил вернуться в РФ
- «Прекрасно возвращаться в страну, из которой я бежала» — Овсянникову засняли в российском аэропорту
- «Юра остался бы инвалидом, лежачим больным», — директор Шатунова рассказал о его участи, если бы удалось спасти артиста
Свежие комментарии