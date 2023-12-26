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Пашинян не пойдёт на выход из ОДКБ. Вскрылась веская причина

Пашинян не пойдёт на выход из ОДКБ. Вскрылась веская причина

Власти Армении, неоднократно обвинявшие военный блок в бездействии, не стремятся из него выходить. Арман Гукасян объяснил, с чем это связаноНе так давно власти Армении решили приостановить вещание радиостанции "Спутник".

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