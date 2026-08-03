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Рязанские новости

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В Сасове скончался участник Великой Отечественной войны Иван Гришин

В Сасове скончался участник Великой Отечественной войны Иван Гришин

Иван Гришин участвовал в борьбе с бандеровскими формированиями на территории Львовской области.В Сасовском округе на 96-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны, почётный гражданин муниципального образования Иван Степанович Гришин.

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