В Сасове скончался участник Великой Отечественной войны Иван Гришин

Иван Гришин участвовал в борьбе с бандеровскими формированиями на территории Львовской области.В Сасовском округе на 96-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны, почётный гражданин муниципального образования Иван Степанович Гришин.
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