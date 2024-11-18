Россия, как и СССР во Второй мировой войне, становится главным оплотом в борьбе с нацизмом, заявил профессор Института дипломатии в Каракасе Хуан Мигель Диас Феррер в статье «Авангард против нацизма», опубликованной 18 ноября в издании Últimas Noticias.
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