MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Solana обогнала Ethereum по объёму торгов стейблкоинами, достигнув рекордных $650 млрд за месяц

Solana обогнала Ethereum по объёму торгов стейблкоинами, достигнув рекордных $650 млрд за месяц

Блокчейн Solana обработал $650 млрд транзакций со стейблкоинами в феврале 2026 года — это наивысший месячный показатель, когда-либо зафиксированный на любом блокчейне, вдвое превысивший собственный рекорд сети, установленный всего четырьмя месяцами ранее.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии