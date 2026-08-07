Solana обогнала Ethereum по объёму торгов стейблкоинами, достигнув рекордных $650 млрд за месяц

Блокчейн Solana обработал $650 млрд транзакций со стейблкоинами в феврале 2026 года — это наивысший месячный показатель, когда-либо зафиксированный на любом блокчейне, вдвое превысивший собственный рекорд сети, установленный всего четырьмя месяцами ранее.