Solana обогнала Ethereum по объёму торгов стейблкоинами, достигнув рекордных $650 млрд за месяц

Блокчейн Solana обработал $650 млрд транзакций со стейблкоинами в феврале 2026 года — это наивысший месячный показатель, когда-либо зафиксированный на любом блокчейне, вдвое превысивший собственный рекорд сети, установленный всего четырьмя месяцами ранее.
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