Лед с приходом морозов сковал дороги Петербурга. Пешеходы снова падают. Как сообщил Мойке78 источник в правоохранительных органах, за последние сутки по меньшей 13 горожан травмировались, упав на гололеде.
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Лед с приходом морозов сковал дороги Петербурга. Пешеходы снова падают. Как сообщил Мойке78 источник в правоохранительных органах, за последние сутки по меньшей 13 горожан травмировались, упав на гололеде.