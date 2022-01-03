Аделаида (ATP). Квон вышел во второй круг

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Сун-Ву Квон первым вышел во второй круг турнира в Аделаиде. Сетка турнира здесь. Adelaide International Аделаида, Австралия 3 – 9 января 2022 ATP 250 Призовой фонд – 521 000 долларов Открытые корты, хард Первый круг Сун-Ву Квон (Южная Корея) – Йошихито Нишиока (Япония) – 6:1, 6:2 Тиаго Монтейро (Бразилия) – Даниэль Альтмайер (Германия) Ласло Дьере (Сербия) – Роберто Карбаллес Баэна (Испания) Стив Джонсон (США) – Александр Вукич (Австралия) Камил Майхржак (Польша)  Александр Бакши (Грузия) 6:1|6:1 Дата проведения 3 января, 02.