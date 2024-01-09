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  • sorsw
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Какие машины кроме китайских будет выпускать завод Hyundai в Санкт-Петербурге

Какие машины кроме китайских будет выпускать завод Hyundai в Санкт-Петербурге

Hyundai может продолжить выпуск своих машин в РоссииПосле новогодних праздников на работу вышли сотрудники завода Hyundai в Санкт-Петербурге, какие машины кроме китайских будет выпускать предприятие, на эту тему размышляют эксперты отрасли.

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