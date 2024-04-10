РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

260 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Золотарев
    Гей-Ропе нужен "сигнал", шо Зелебобика пришили!Захарова: Присоед...
  • Гарий Щерба
    👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍«Герой нашего вре...
  • Ed
    Пора бы прокуратуре без участия Бастрыкина навести порядок с управлением в Челябинске - ведь явная задница, но никто ...В Челябинской обл...

В ходе празднования Ураза-байрам в США произошла перестрелка

В ходе празднования Ураза-байрам в США произошла перестрелка

Во время празднования мусульманского праздника Ураза-байрам по случаю окончания поста Рамадан в Филадельфии, штат Пенсильвания в среду, 10 апреля, произошла перестрелка в ходе которой пострадали, как минимум три человека, в том числе, подросток, – сообщают американские СМИ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх