В ходе празднования Ураза-байрам в США произошла перестрелка

Во время празднования мусульманского праздника Ураза-байрам по случаю окончания поста Рамадан в Филадельфии, штат Пенсильвания в среду, 10 апреля, произошла перестрелка в ходе которой пострадали, как минимум три человека, в том числе, подросток, – сообщают американские СМИ.
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