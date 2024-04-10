В ходе празднования Ураза-байрам в США произошла перестрелка

Во время празднования мусульманского праздника Ураза-байрам по случаю окончания поста Рамадан в Филадельфии, штат Пенсильвания в среду, 10 апреля, произошла перестрелка в ходе которой пострадали, как минимум три человека, в том числе, подросток, – сообщают американские СМИ.