"Нэчжа 2" станет самым кассовым анимационным фильмом в мире за всю историю

Китайская платформа по продаже билетов "Маоянь" /Maoyan/ вновь пересмотрела свой прогноз по фильму "Нэчжа 2" и теперь ожидает, что кассовые сборы этого анимационного блокбастера на рынке Китая достигнут 14,25 млрд юаней /около 1,99 млрд долларов США, сообщает romanian.