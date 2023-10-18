В России предложили проводить мастер-классы по безопасному сбору грибов

Председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец предложил рассмотреть возможность учреждения в «грибных» регионах страны открытых мастер-классов и тренингов по безопасному сбору грибов для граждан.
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