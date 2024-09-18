В Ливане сдетонировали рации «Хезболлы»

В Ливане произошло несколько взрывов раций группировки «Хезболлы», сообщил источник в мэрии Губейри. Также за этим последовали взрывы других технических устройств, на данный момент сообщается о сотнях пострадавших.
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