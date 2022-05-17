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Минздрав заявил о решении проблемы с дефицитом лекарств от эпилепсии в России

Минздрав заявил о решении проблемы с дефицитом лекарств от эпилепсии в России

Проблема с нехваткой в России лекарств от эпилепсии и заболеваний щитовидной железы уже решена.  Отмечается, что с начала 2022 года в гражданский оборот выпущено свыше 1,6 миллиона упаковок препаратов, который используется для лечения эпилепсии.

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