Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Для чего нужно постоянное патрулирование МиГ-31 с Кинжалами над Чёрным морем?

Для чего нужно постоянное патрулирование МиГ-31 с Кинжалами над Чёрным морем?

"Других докторов военных наук у меня для вас нет"(с)тащ Сталин, если бы это увидел Тут, возможно, требуются доктора, но в белых халатах, и современная фармакопея.

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Комментарии
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ВН
Валерий Николаевич
Дурацкий стиль изложения, какая-то &quot;недомова&quot;. Это чтобы не поверили?
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1 час.
Afix Afixis
Шо ты шокаешь, дебил?
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1 час.
СТ
Сергей Торопчин
Пусть летают, их видят и боятся . А Варшавянка дизельная где то лежит на грунте , ее не боятся.   КАК СУСЛИК.... НЕ ВИДИШЬ , А ОНА ЕСТЬ.
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1 час.

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