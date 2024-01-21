В КНДР провели испытания системы подводного ядерного оружия «Хэиль-5-23» Ирэн ОрлонскаяВоеннослужащие КНДР успешно завершили испытания новой системы подводного ядерного оружия «Хэиль-5-23», сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
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