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Алаудинов заявил о возможном завершении спецоперации осенью 2024 года

Алаудинов заявил о возможном завершении спецоперации осенью 2024 года

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что СВО на Украине может завершиться осенью 2024 года.

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Комментарии
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Модест
Ещё один мусульманский провидец объявился? НАТО подпишет капитуляцию? Руина всего лишь прокси-НАТО, несамостоятельное территориальное образование. Ну или другой вариант тогда - Россия капитулирует и завершит СВО выплатой репараций и возвращением отвоёванных большими жертвами и кровью русских земель. Представить такого себе не могу.
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