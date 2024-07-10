Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что СВО на Украине может завершиться осенью 2024 года.
Алаудинов заявил о возможном завершении спецоперации осенью 2024 года
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Модест
Ещё один мусульманский провидец объявился? НАТО подпишет капитуляцию? Руина всего лишь прокси-НАТО, несамостоятельное территориальное образование. Ну или другой вариант тогда - Россия капитулирует и завершит СВО выплатой репараций и возвращением отвоёванных большими жертвами и кровью русских земель. Представить такого себе не могу.
Ответить
9 час.
Свежие комментарии