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Военное обозрение

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Расходы на оборону Канады в ближайшие 20 лет превысят 70 млрд канадских долларов

Расходы на оборону Канады в ближайшие 20 лет превысят 70 млрд канадских долларов

Второе после США государство на Американском континенте, входящее в НАТО, включилось в гонку вооружений, буквально захлестнувшую в последнее время почти все страны альянса.

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