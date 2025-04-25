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Силуанов заявил, что мировая экономика оказалась в критической точке

Силуанов заявил, что мировая экономика оказалась в критической точке

Мировая экономика находится в критической точке, прогнозы экономического роста серьезно снижены. Об этом сказано в тексте заявления министра финансов РФ Антона Силуанова, распространенном на проходящем в Вашингтоне в рамках весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка 51-м заседании членов Международного валютно-финансового комитета (МВФК).

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