Силуанов заявил, что мировая экономика оказалась в критической точке

Мировая экономика находится в критической точке, прогнозы экономического роста серьезно снижены. Об этом сказано в тексте заявления министра финансов РФ Антона Силуанова, распространенном на проходящем в Вашингтоне в рамках весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка 51-м заседании членов Международного валютно-финансового комитета (МВФК).