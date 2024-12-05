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От осквернившего мемориал в Судже литовца отказались все спонсоры

От осквернившего мемориал в Судже литовца отказались все спонсоры

Об этом он сам рассказал в социальных сетях.Активист из Литвы Валдас Барткевичюс*, внесённый в список экстремистов и террористов в России после осквернения мемориала в Курской области, рассказал о том, что от него отвернулись все спонсоры.

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