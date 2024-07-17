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Проклятие Текумсе грозит не только президентам США ...

Проклятие Текумсе грозит не только президентам США ...

Очень популярная и зловещая легенда, всегда подхватываемая, как только в США случались покушения на президентов или кандидатов на пост.

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Комментарии
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в
венедиктплюхин
Перенаписал.
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1 д.
Natalija Osminina
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19 час.

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