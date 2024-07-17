Проклятие Текумсе грозит не только президентам США ...

Natalija Osminina

Пойдем от предназначения: США должны погрузиться в Гражданскую войну. И произойти это может, когда силы с двух сторон будут примерно равны. И возглавлять их будут два старика. Тогда неизбежен хаос. И зачем нам "бодрый и полный сил человек с огромной эмпатией и пр"?-скрипач не нужен)). Миру нужна ПАРОДИЯ, чтобы весь мир убедился в фантасмогории происходящего у гегемона Нужны лозунги не "объединения и примирения", а битвы не на жизнь, а на смерть. Проблем в США накопилось СТОЛЬКО, что Гордиев узел можно разрубить только гражданской войной до победы. Зачем кого-то убивать или заменять, если легче повторить фортель Зеленского- отложить выборы из-за форсмажорных обсоятельств. Что-то взорвать, создать банкопад. И обвинить во всем Иран.