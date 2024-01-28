Историк Кузник объяснил поведение США в отношении России и Украины в 1994 году

Директор Института ядерных исследований в Американском университете Вашингтона Питер Кузник в разговоре со «Звездой» рассказал о сделке 42-го президента США Билла Клинтона с Международным валютным фондом (МВФ) для дальнейшего выделения финансовой помощи тогдашнему российскому лидеру Борису Ельцину.