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Шойгу сменил командующего силами СВО: Герасимов вместо Суровикина

Шойгу сменил командующего силами СВО: Герасимов вместо Суровикина

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу назначил 67-летнего начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации — первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова командующим Объединённой группировкой войск (сил) в зоне специальной военной операции.

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