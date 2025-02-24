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Царьград

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Студентам САФУ рассказали о кампусе "Арктическая звезда"

Студентам САФУ рассказали о кампусе "Арктическая звезда"

Владимир Полежаев встретился со студентами Высшей инженерной школы САФУ на площадке медиастудии "Знание"В медиастудии общества "Знание" состоялась встреча Владимира Полежаева, главы Министерства строительства и архитектуры Архангельской области, со студентами Высшей инженерной школы САФУ.

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